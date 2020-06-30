Около половины жителей России не имели сбережений перед пандемией

45% жителей России не имели сбережений к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса. За три месяца самоизоляции число людей, которые «едва сводили концы с концами», выросло почти в два раза. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

29% респондентов сообщили, что у них были сбережения, но их оказалось недостаточно, чтобы без проблем пережить кризис. 26% сумели сформировать достаточную подушку безопасности для того, чтобы не нуждаться в условиях самоизоляции даже в случае потери всех источников дохода, передает РБК.

Половина (46%) опрошенных испытывали финансовые трудности во время пандемии. Среди респондентов, не имеющих сбережений, доля столкнувшихся с материальными сложностями составила 57%.

Аналитики сравнили результаты последнего исследования с опросом, проведенным в феврале, и пришли к выводу, что финансовое состояние россиян ухудшилось. Так с 6% до 11% выросла доля граждан, которые оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами». Кроме того, увеличилось (с 21% до 28%) число тех, кому хватает денег на еду, но не хватает на одежду.

Доля россиян, которые могли покупать продукты и одежду, но не могли раскошелиться на бытовую технику, сократилась с 44% до 36%. Также стало меньше тех, кто свободно приобретал бытовые приборы, но затруднялся с покупкой машины (с 25% до 19%).

В опросе приняли участие 2 тысячи человек, проживающих в 152 населенных пунктах 46 регионов России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.20

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