Экспортеры пшеницы заявили о сложностях на таможне

Российские экспортеры пшеницы столкнулись со сложностями на границе. В частности, с задержками при оформлении грузов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке.

Издание пишет, что таможенная служба стала задерживать грузы для досмотра на срок до 10 дней, а также о том, что возникают сложности при оформлении пшеницы на отправку по железной дороге в направлении прибалтийских портов. Кроме того, отмечаются затруднения и с приемкой грузов в направлении южных портов.

«Сегодняшний кризис с отгрузкой на экспорт ранее законтрактованного зерна подрывает авторитет России на мировом рынке сельхозпродукции и дает повод нашим конкурентам обвинить нас в безответственности и непрофессионализме», – отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он напомнил, что Россия стала лидером на мировом рынке зерна, и указал на то, что такой статус обязывает сохранять бесперебойность поставок.

Вчера, 17 декабря, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции возмутился ростом цен на пшеницу на внутреннем рынке. «131 млн тонн урожай, крупнейший за 6 лет, а хлеб и макароны растут в цене. С какой стати?», – сказал он.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, направленных на стабилизацию ситуации с ростом цен на базовые продукты. Среди них есть документ о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с производителями и торговыми сетями. Предполагается, что они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, постановление устанавливает тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, субсидии для производителей муки и мукомолов.

Как писал «Новый День», ассоциация производителей муки «Русская мука» предупредила ФАС о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году. Повышение стоимости зерна, по оценкам участников рынка, ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства. Авторы обращения указали, что по всем категориям пшеницы в уходящем году был зафиксирован рост стоимости. «За период январь-ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», – говорится в письме.

В ассоциации обратили внимание на то, что, как правило, в сентябре наблюдается сезонное снижение стоимости пшеницы по отношению к августу. Однако в текущем году этого не произошло. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стал массовый экспорт зерна. По данным «Русской муки», экспортная активность в России стала рекордной. Экспортные цены растут на фоне продолжающихся обсуждений планов ограничить экспорт. Однако, отмечают в ассоциации, речь может идти и о сговоре поставщиков товара.

Москва, Иван Гридин

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