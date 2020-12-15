Мишустин подписал документы для стабилизации цен на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, направленных на стабилизацию ситуации с ростом цен на базовые продукты, сообщается на сайте правительства.

Среди них есть документ о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с производителями и торговыми сетями. Предполагается, что они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, постановление устанавливает тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, субсидии для производителей муки и мукомолов.

Как писал «Новый День», ранее ассоциация производителей муки «Русская мука» предупредила ФАС о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году. Повышение стоимости зерна, по оценкам участников рынка, ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства.

Авторы обращения указали, что по всем категориям пшеницы в уходящем году был зафиксирован рост стоимости. «За период январь-ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», – говорится в письме.

В ассоциации обратили внимание на то, что, как правило, в сентябре наблюдается сезонное снижение стоимости пшеницы по отношению к августу. Однако в текущем году этого не произошло. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стал массовый экспорт зерна. По данным «Русской муки», экспортная активность в России стала рекордной. Экспортные цены растут на фоне продолжающихся обсуждений планов ограничить экспорт. Однако, отмечают в ассоциации, речь может идти и о сговоре поставщиков товара.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.20

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