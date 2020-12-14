Мукомолы пожаловались в ФАС на рост цен на пшеницу

Ассоциация производителей муки «Русская мука»предупредила о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма, которое организация направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Повышение стоимости зерна, по оценкам участников рынка, ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства.

Авторы обращения указывают, что по всем категориям пшеницы в уходящем году был зафиксирован рост стоимости. «За период январь-ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», – говорится в письме.

В ассоциации обратили внимание на то, что, как правило, в сентябре наблюдается сезонное снижение стоимости пшеницы по отношению к августу. Однако в текущем году этого не произошло. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стал массовый экспорт зерна. По данным «Русской муки», экспортная активность в России стала рекордной. Экспортные цены растут на фоне продолжающихся обсуждений планов ограничить экспорт. Однако, отмечают в ассоциации, речь может идти и о сговоре поставщиков товара.

В конце сентября агентство Bloomberg отметило, что в последние годы Россия шокировала объемами производства и экспорта пшеницы. Так, за 20 лет Россия из страны – импортера пшеницы превратилась в экспортера. В итоге, на долю РФ приходится 20% мировых поставок.

Россия поставляет зерно более, чем в сто стран. Среди главных покупателей оказались Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. Примечательно, что не столь давно в число покупателей российской пшеницы вошел Алжир, который является третьим в мире импортером зерна, что авторы статьи назвали «прорывом».

По оценкам директора британской компании CRM AgriCommodities Джеймса Боулсвора, России пришлось приложить значительные усилия для увеличения доли на рынке, которая продолжает увеличиваться. По оценкам аналитиков, в текущем году РФ поставит за рубеж более 37 млн тонн пшеницы.

В конце августа Bloomberg писал, что Россия в этом году способна собрать второй по величине урожай зерновых за всю историю. Как писал «Новый День», Аналитики сочли, что из-за неурожая в Евросоюзе, который возник на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа и экстремальных погодных изменений, Россия займет доминирующее положение на мировом рынке. При том эксперты высказали уверенность, что дефицита на рынке не будет, так как РФ, как и ряд других стран, смогут компенсировать неурожай.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.20

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