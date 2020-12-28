В России продлили программы льготного автокредитования

Правительство России решило продлить сроки действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, программы распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России. Как отметил Мишустин, более 12,5 млрд рублей предусмотрено в бюджете-2021 на компенсацию выпадающих доходов банкам и лизинговым организациям. В кабмине, по его словам, рассчитывают, что «благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт». Данное решение также поддержит автопроизводителей, терпящих убытки из-за распространения коронавируса.

В пресс-службе кабмина сообщили, что продляются программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Летом правительство расширило действие этих программ – на скидку 10% теперь могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка (ранее – только многодетные), медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от цены новой машины.

Тогда же с 1 млн до 1,5 млн рублей была увеличена максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит.

Глава правительства РФ также подписал постановление о продлении программ лизинга «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг» до конца 2023 года.

В наступающем году на льготное автокредитование будет выделено 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг – 3,84 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.12.20

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