Рынок автокредитования в России установил рекорд в январе

Банки выдали в январе 2021 года 51,5 тысячи автокредитов, что на 15% больше, чем в январе прошлого года. Это является рекордным значением для января – обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается. Такие данные приводит «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

Гендиректор ОКБ Артур Александрович пояснил, что январский рост выдач автокредитов не связан с увеличением продаж автомобилей. «Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре», – отметил он. По словам эксперта, «часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий». «В итоге выделенные на программу 8,9 млрд рублей были быстро исчерпаны за начало января – середину февраля», – констатировал он.

Самый высокий рост выдачи автокредитов в годовом выражении эксперты ОКБ зафиксировали в Новосибирской области (+54%), Калужской области (+36%), Иркутской области (+33%), Белгородской области (+28%) и Красноярском крае (+26%).

Самая низкая динамика отмечена в Ростовской области (+8%), Ханты-Мансийском АО (+6%), Воронежской области (+5%), Татарстане (+4%), а в Волгоградской области наблюдался спад (-5%).

В Москве выдачи выросли на 9%, в Санкт-Петербурге – на 10%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.02.21

В Курганской области открылся необычный завод под нужды пищепрома. / Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Курганскую область за выполнение показателей по нацпроектам. / Громкий скандал: глава Якутии забыл оплатить «загул» в Москве. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»