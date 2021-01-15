ФАС и Минцифры не видят оснований для роста тарифов на мобильную связь в России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не видит основания для роста тарифов на услуги мобильной связи на 15% в наступившем году.

«По результатам проведенного ведомством мониторинга по состоянию на январь 2021 года ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году», – говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба продолжает мониторинг ситуации на рынке услуг связи.

В Минцифры тоже заявили об отсутствии оснований для увеличения тарифов мобильной связи.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим, – отметил замглавы ведомства Олег Иванов. – В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили».

Чиновник напомнил, что все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. «Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах», – отметил Иванов.

Ранее аналитическое агентство Content Review предрекло россиянам рост цен на услуги мобильной связи в 2021 году в России на 15-16%. По мнению аналитиков, сотовые операторы тем самым смогут компенсировать лишение части доходов и дополнительные расходы, которые они понесли из-за пандемии.

Москва, Наталья Петрова

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