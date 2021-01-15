Мобильная связь в России может заметно подорожать из-за коронавируса

Цены на услуги мобильной связи в 2021 году в России могут вырасти на 15-16%, поскольку из-за пандемии коронавируса операторы связи лишились части доходов и понесли дополнительные расходы. С таким прогнозом выступило аналитическое агентство Content Review.

Аналитики назвали ожидаемое повышение тарифов вынужденной мерой, призванной «компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов», пишут «Ведомости». Так, из-за пандемии операторы сотовой связи в прошлом году лишились доходов от международного роуминга и в 2021 году эти доходы вряд ли восстановятся.

По оценке Content Review, объем недополученной операторами прибыли и дополнительные расходы операторов на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги (например, обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам), составляет 30 млрд рублей. Как отмечают эксперты, резервы для скрытого повышения тарифов уже исчерпаны, поэтому сотовые операторы будут поднимать цены напрямую.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост стоимости услуг мобильной связи будет неравномерным, передает «Прайм». Наименьшей корректировке подвергнутся тарифы нижней ценовой категории, нежели тарифы средней и высокой категории в диапазоне 500-900 рублей, считает эксперт. Владельцы последних «наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 рублей», отметил Половников.

Кроме того, согласно прогнозу Content Review, в наступившем году вырастет стоимость на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Ранее аналитики прогнозировали, что цены на домашний интернет и мобильную связь в 2021 году могут вырасти на 10-15%. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, повышение связано с растущим объемом потребления абонентами интернет-трафика, который увеличивается на 50-60% ежегодно. Такое увеличение нагрузок требует наращивания емкости сетей, что и объясняет затраты на их модернизацию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.01.21

США наложили санкции на Xiaomi и еще восемь китайских компаний. / Предельный госдолг Свердловской области поднимут со 100 до 216 млрд рублей. / В Зауралье решился вопрос строительства новой школы: старая рассыпается. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»