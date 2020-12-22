Аналитики предрекли рост цен на интернет в России

В будущем году цены на мобильную связь и домашний интернет грозят вырасти на 10-15%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков. Так, по словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в будущем году можно ожидать повышения тарифов на услуги мобильной связи на 10-12%.

Он отметил, что повышение связано с растущим объемом потребления абонентами интернет-трафика, который увеличивается на 50-60%, ежегодно. Такое увеличение нагрузок требует наращивания емкости сетей, что и объясняет затраты на их модернизацию. Также не стоит забывать о том, что оборудование закупается за валюту, а курс рубля не выделяется своими котировками.

Не последнюю роль в ценообразовании также играет и необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов. Помимо закона Яровой, в 2021 году должна добавиться и реализация проекта «Доступный интернет». Он предусматривает предоставление бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам, издержки по исполнению которого лягут на операторов.

Как писал «Новый День», в конце октября депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил временно заморозить тарифы на услуги по предоставлению домашнего интернета. По его мнению, запрет на повышение стоимости услуг провайдеров должен действовать до 1 июля 2021 года. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

Фёдоров пояснил, что в связи пандемией коронавирусной инфекции нового типа многие работодатели перевели значительную часть сотрудников на дистанционную работу.

Чуть ранее большинство операторов, предоставляющих доступ в интернет, ТВ, услуги телефонии заявили, что в грядущем году их тарифы вырастут минимум на 10-20%. Опрос более чем 100 операторов, имеющих федеральный охват либо входящих в топ-10 в своем регионе, показал, что в 2021 году порядка 86% компаний нацелены на повышение тарифов.

По мнению участников опроса, на росте цен сказывается пандемия коронавирусной инфекции, передает TelecomDaily. Об этом заявили 70% участников опроса. 56% респондентов указали на падение курса рубля. На втором месте оказались регулятивные факторы: сложность бюрократических процедур и повышение налогов (36% и 30%). Еще 30% операторов называют одним из негативных факторов затраты на реализацию норм «пакета Яровой».

Парламентарий отметил, что повышение тарифов потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов. «В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года», – говорится в тексте обращения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.20

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