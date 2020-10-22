Главе Минцифры предложили заморозить тарифы на домашний интернет

В России следует временно заморозить тарифы на услуги по предоставлению домашнего интернета. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По его мнению, запрет на повышение стоимости услуг провайдеров должен действовать до 1 июля 2021 года. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Фёдоров пояснил, что в связи пандемией коронавирусной инфекции нового типа многие работодатели перевели значительную часть сотрудников на дистанционную работу.

Как писал «Новый День», на днях большинство операторов, предоставляющих доступ в интернет, ТВ, услуги телефонии полагают, что в грядущем году их тарифы вырастут минимум на 10-20%. Опрос более чем 100 операторов, имеющих федеральный охват либо входящих в топ-10 в своем регионе, показал, что в 2021 году порядка 86% компаний нацелены на повышение тарифов.

По мнению участников опроса, на росте цен сказывается пандемия коронавирусной инфекции, передает TelecomDaily. Об этом заявили 70% участников опроса. 56% респондентов указали на падение курса рубля. На втором месте оказались регулятивные факторы: сложность бюрократических процедур и повышение налогов (36% и 30%). Еще 30% операторов называют одним из негативных факторов затраты на реализацию норм «пакета Яровой».

Парламентарий отметил, что повышение тарифов потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов. «В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года», – говорится в тексте обращения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.20

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