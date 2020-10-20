Российские операторы предупредили о росте тарифов на интернет

Большинство операторов, предоставляющих доступ в интернет, ТВ, услуги телефонии полагают, что в грядущем году их тарифы вырастут минимум на 10-20%. Об этом заявляет информационное аналитическое агентство TelecomDaily.

Опрос более чем 100 операторов, имеющих федеральный охват либо входящих в топ-10 в своем регионе, показал, что в 2021 году порядка 86% компаний нацелены на повышение тарифов. Так, две трети участников опроса (64%) прогнозируют рост тарифов, который составит 10-15%. 10% опрошенных полагают, что стоимость услуг возрастет на 20% и более. Лишь 12% участников опроса полагают, что тарифы вырастут не более чем на 10%.

По мнению участников опроса, на росте цен сказывается пандемия коронавирусной инфекции. Об этом заявили 70% участников опроса. 56% респондентов указали на падение курса рубля. На втором месте оказались регулятивные факторы: сложность бюрократических процедур и повышение налогов (36% и 30%). Еще 30% операторов называют одним из негативных факторов затраты на реализацию норм «пакета Яровой».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.20

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