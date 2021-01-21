Почти половина компаний в России намерена сохранить удаленку после пандемии

В России 44% крупных компаний собираются после пандемии оставить часть работников на дистанционной работе на постоянной основе. Об этом говорится в исследовании компании «Инфосистемы Джет».

Согласно результатам опроса, 41% компаний разрешат гибкий график посещения офиса, а 7% намерены полностью перевести персонал на на удаленку, сообщает РИА «Новости».

При этом компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на дистанционке. Так, почти четверть крупных компаний (24%) заявили о планах внедрить средства контроля деятельности «удаленщиков».

В то же время 53% компаний не собираются съезжать с офисов. Только 12%, в основном представители финансового сферы, намерены сократить занимаемые площади и оптимизировать затраты на их аренду. 2% планируют переехать в коворкинг. Около четверти компаний реорганизуют свои офисы под новые процессы работы, а 15% оснастят их по принципу Agile.

В ходе исследования были проведены собеседования с представителями 102 крупных компаний.

Ранее опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что каждый четвертый работающий россиянин (25%) хотел бы постоянно работать из дома. Однако 36% участников опроса признались, что у них нет никакого желания трудиться в дистанционном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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