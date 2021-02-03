Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды

25% россиян заявили, что их заработка не хватает на то, чтобы покрыть основные расходы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом HeadHunter совместно с компанией «Деньги Вперед».

В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи экономически активных граждан. Из них более трети (36%) сообщили, что зарплаты им хватает на основные нужды, еще 39% сообщили, что хватает с трудом.

Больше всего тех, кто заявил о нехватке заработанных денег даже на базовые нужды, среди рабочего персонала (39%), административного персонала (36%) и работников сферы транспорта и логистики (36%).

46% респондентов говорят о том, что им ежемесячно не хватает более 20 тысяч рублей, чтобы покрыть расходы. Четверть (25%) опрошенных ответили, что на покрытие основных нужд в месяц им необходимо еще 15-20 тысяч рублей. Каждый пятый (19%) нуждается в дополнительных 10-15 тысячах рублей.

Наибольшие затраты, по словам участников опроса, приходятся на питание (62%), аренду жилья или выплату ипотеки (35%), оплату счетов ЖКХ (27%). Каждый пятый больше всего заработанных денег тратит на выплаты по кредитам. В первую очередь при нехватке денег граждане отказываются от новых обуви и одежды (77%), путешествий (75%), развлечений (71%), лекарств и платных медицинских услуг (42%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.02.21

ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за распределения грантов. / Жизнь взаймы: в ЦБ подсчитал, сколько россияне тратят на кредиты. / В Екатеринбурге после переоценки выросла кадастровая стоимость помещений в офисниках и ТЦ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»