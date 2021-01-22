Почти 50% россиян затянули пояса в коронавирусный кризис

Почти половина жителей России (47%) перешла в режим экономии на фоне коронавирусного кризиса. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
Согласно данным исследования, только 8% респондентов пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов. Подобное решение мужчины принимали чаще женщин – 10 и 6% соответственно. «Рубль дешевеет, решился взять ипотеку», – аргументировали мужчины.
При этом молодежь чаще старшего поколения принимала решение увеличить траты в кризисное время – 12% среди россиян до 24 лет и 5% среди граждан старше 45 лет соответственно. «Откладывала с зарплаты на путешествие, а в карантин купила фотоаппарат», – указала одна из респонденток.
26% опрошенных признали, что не стали менять финансовую стратегию, а 19% затруднились с ответом.
Опрос проводился 15-20 января среди 1600 респондентов старше 18 лет в 408 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 22.01.21
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