Долги россиян за электроэнергию побили рекорд 2012 года

Долги россиян за электроэнергию в 2020 году выросли на 12 млрд рублей, что стало рекордом с 2012 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики). Издание сообщает, что в 2018 году долги за электричество увеличились на 6 млрд рублей, в 2019-м – на 3 млрд рублей. В итоге суммарные долги граждан за потребленную электроэнергию составили 66,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что в целом потребители задолжали энергосбытовым компаниям 287 млрд рублей. Большая часть – 154 млрд рублей – приходится на долги непромышленных потребителей (в том числе и ЖКХ). Более 66 млрд рублей составляют долги граждан, приблизительно такая же сумма – на промышленность, сельхозпроизводителей и бюджетные предприятия.

В качестве причины рекордного роста размера задолженности называется пандемия коронавирусной инфекции и введенный из-за нее с апреля по конец 2020 года мораторий на начисление штрафов за просрочку коммунальных платежей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.21

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