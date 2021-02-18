В России отмечен рекордный рост долгов

Общий долг России в 2020 году вырос более чем на 20 процентных пунктов ВВП – с 121,4% до 145,7%. Речь идет о совокупном долге, куда включены долги расширенного правительства, финансового и нефинансового секторов и домохозяйств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Института международных финансов (IIF). По данным IIF, в России и Перу в прошлом году зафиксирован самый большой рост долговой нагрузки корпоративного сектора.

Большую часть всех долгов в России накопили российские компании. Кроме того, на рост показателя повлияло падение ВВП на 3,1%.

Корпоративный сектор в России в 2020 году увеличил общий долг с 76,7% до 92,1% ВВП. По данным Центробанка, прирост корпоративного кредитного портфеля составил 9,9%, что почти вдвое больше, чем в 2019 году (5,8%).

Внутренний долг нефинансового сектора в минувшем году вырос почти на 5 трлн рублей, тогда как в 2019 году рост его задолженности составил только 1,6 трлн.

Внешний долг российских компаний за год сократился с $331 млрд до $318 млрд, однако в рублевом выражении, по оценке ЦБ, вырос более чем на 3 трлн рублей.

Совокупная задолженность субъектов внутренней экономики (финансовые корпорации, сектор государственного управления, нефинансовые корпорации и домохозяйства) по кредитам, займам и долговым ценным бумагам на середину прошлого года составляла 157 трлн рублей, или более 147% годового ВВП. Такие данные приводит Банк России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.21

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