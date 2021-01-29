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Пятница, 29 января 2021, 17:49 мск

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Кредитный пузырь: долги россиян по ипотеке выросли до нового рекорда

В России в декабре 2020 года долги по ипотеке достигли рекордного уровня. Согласно данным Центрального Банка РФ, за месяц задолженность выросла на 1,7%, превысив отметку в 9,1 трлн рублей.

При этом объем ипотечных кредитов в последний месяц 2020 года увеличился на 14% – до 560,1 млрд рублей, что также является историческим максимумом, передает «Прайм».

Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02 процентного пункта – до 7,36%.

Как сообщал «Новый День», ранее заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития Алексей Ведев предупредил, что Россия стоит на пороке кризиса плохих долгов. По мнению экономиста, ситуация с кредитованием в России уже выходит за рамки прогнозирования. «Если вы посмотрите направления денежно-кредитной политики ЦБ, рост кредитов 9-14%. Интервал широкий. Я не представляю, что будет, если сохранится развитие ипотеки… Не представляю, как будет обслуживаться... Сейчас мы уже перешли по задолженности выше 20 трлн рублей – столько должно население. Это означает, что примерно по 2 трлн только процентные платежи в год пойдут. Это – проблема», – пояснял Ведев.

Москва, Александра Быстрицкая

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