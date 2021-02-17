«Работаем с крупными производителями»: Минсельхоз пообещал не допустить роста цен на курятину и яйца

Минсельхоз России пообещал не допустить необоснованного роста оптовых цен на мясо птицы и яйца. С этой целью ведомство «ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями», говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

При этом в Минсельхозе не располагают данными о том, что основные поставщики птицеводческой продукции намерены поднять отпускные цены. В министерстве отмечают, что среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет, передает ТАСС. Более того, среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в предыдущем году, указывают чиновники.

В то же время в Минсельхозе не исключают возникновение предпосылок для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе, но «в рамках продовольственной инфляции». Речь идет об увеличении затрат на корма и импортные составляющие, ухудшении эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне роста спроса на мясо птицы и яйцо.

Вместе с тем в ведомстве рассчитывают на стабилизацию баланса спроса и предложения до конца первого квартала, учитывая довольно короткий производственный цикл в птицеводстве.

Ранее сообщалось, что производители мяса птицы и яиц предложили ритейлерам повысить цены на их продукцию на 10%, обосновав это подорожанием кормов и осложнением ситуации с птичьим гриппом. Торговые сети уже уведомили о грядущем подорожании Минпромторг, пишут «Известия».

Москва, Наталья Петрова

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