Вслед за колбасой и сосисками в России подорожают яйца и мясо птицы

Производители мяса птицы и яиц предложили ритейлерам повысить цены на их продукцию. Торговые сети уже уведомили о грядущем подорожании Минпромторг. Главная причина роста стоимости – птичий грипп и дорогие корма.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила уведомление в Минпромторг об увеличении цен на мясо птицы и яйца на 10%, пишут «Известия». То есть в скором времени эти продукты на полках магазинов подорожают. Ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени, рассказал источник издания на розничном рынке.

Производители предоставили серьезное обоснование для роста цен, с которым торговые сети не смогли не согласиться. Так в Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации сказали, что за год себестоимость продукции выросла на 25%.

В первую очередь сократился объем производства из-за распространения птичьего гриппа. Вспышки вируса зафиксировали сначала на юге страны – в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, а затем болезнь появилась и в других регионах. В результате произошло существенное сокращение поголовья.

Кроме того, у изготовителей повысились издержки на содержание птицы: в России подорожало зерно, что спровоцировало рост стоимости кормов. Растут в цене все составляющие кормов – зерно, шрот, аминокислоты, витамины (от 30 до 100%). Не отстают от них ветпрепараты, оборудование, упаковка и прочее. Существенные расходы уходят и на обеспечение бесперебойной работы птицефабрик из-за коронавируса.

В Минсельхозе считают, что в настоящее время предпосылок для существенного роста цен на мясо птицы и яйца нет. В министерстве допустили, что они могут возникнуть из-за увеличения затрат на корма и импортные составляющие, ухудшения эпизоотической обстановки в ряде регионов, а также повышения потребительского спроса.

Накануне стало известно, что из-за подорожания сырья производители колбасы и сосисок также запросили повышения закупочных цен на 10-15%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.02.21

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