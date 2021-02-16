В России грядет подорожание колбасы и сосисок

Производители просят торговые сети поднять закупочные цены на колбасную продукцию и сосиски на 10-15%. Дело в том, что, по их словам, выросла стоимость свинины и мяса птицы. Мясопереработчики не уверены, что власти позволят пойти на такой шаг, потому как в Минсельхозе не видят оснований для подорожания готовой продукции.

Производители направили запросы ритейлерам о повышении оптовых цен на колбасу и сосиски, пишет «Коммерсант». Некоторые компании предлагают растянуть процесс роста стоимости на несколько месяцев. Инициатива производителей обусловлена подорожанием мяса курицы в некоторых случаях до 50% и свинины около 16%. Мясопереработчики предполагают, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину – в пределах 15% год к году.

Кроме того, дисбаланс в опте наблюдается из-за вспышек АЧС, так только в декабре по этой причине пришлось уничтожить до 500 тысяч свиней. При этом в структуре расходов переработчиков мяса повышаются цены на другую продукцию: специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию. Мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке.

«Единственный способ производителей сохранить маржу – это транслировать повышение цен для розницы»,– говорят производители. Впрочем, сделать это будет проблематично из-за социальных факторов и контроля властей за ценообразованием.

К тому же на российском рынке сейчас более 1 тысячи мясопереработчиков и в условиях высокой конкуренции ритейлеры могут не согласиться на повышение цен. Место дешевой продукции одного производителя быстро займут другие, а исчезновение с полок магазинов колбас дорогого сегмента массовый потребитель, скорее всего, не заметит.

В Минсельхозе пока не получали обращения мясопереработчиков. В министерстве добавили, что на рынке мяса свиньи и птицы наблюдается снижение цен, поэтому причин для роста стоимости готовой продукции нет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.02.21

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