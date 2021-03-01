Коронакризис: число жителей России, пострадавших от пандемии, удвоилось

Доля жителей России, ощутивших на своих доходах последствия пандемии коронавируса, с сентября по январь увеличилась в два раза – с 27% до 53%. В среднем по миру этот показатель составил 46%. Почти 70% потребителей в России вынуждены экономить. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Согласно данным аналитиков, доходы 47% россиян не сократились, однако 16% из них стали внимательнее контролировать траты. При этом доля жителей России, которые перешли на экономию, выросла до 69%, указывают авторы исследования.

По информации NielsenIQ, 62% российских потребителей готовы покупать любой товар с скидкой без учета его бренда, 37% настроены на покупку товаров под собственной торговой маркой сетей, еще 20% выбирают самые дешевые продукты в категории. В то же время 92% респондентов заявили о спросе на товары более широкого ассортимента по доступным ценам.

По оценке директора по работе с ретейлерами NielsenIQ в России Константина Локтева, учитывая низкую покупательскую активность и переключение в режим экономии большой группы россиян, в 2021 году потребление в натуральном выражении расти не будет, а на рост рынка в деньгах может оказать влияние низкий уровень инфляции. Согласно итогам исследования NielsenIQ, 38% потребителей в России не будут уверены в своем финансовом положении, если негативное влияние пандемии сохранится в ближайшие три-шесть месяцев.

Между тем в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пока не заметили тренда на сокращение расходов потребителей, однако не исключают его. В компании при этом согласились, что цена становится главным фактором для потребителя на рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» заявили о поляризации спроса на рынке бытовой техники и электроники. Так, выросла популярность базовых товаров из бюджетных категорий, однако одновременно растет спрос и на более дорогие товары, в том числе на смартфоны, встроенную технику, холодильники и телевизоры.

Представитель крупного fashion-ритейлере отметил, что из-за кризиса покупатели чаще интересуются базовыми, более дешевыми моделями одежды.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

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