«У нас другие данные»: Кремль отверг результаты исследования о падении доходов россиян

В Кремле заявили о категорическом несогласии с выводами исследования, согласно которым доходы жителей России на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ухудшение ситуации произошло во всем мире – «это очевидно». В Кремле отказались считать верными выводы, к которым пришли авторы исследования NielsenIQ. «У нас другие данные», – сказал пресс-атташе Кремля журналистам.

«То, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», – подчеркнул Песков (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос о возможности введения в России продуктовых сертификатов для малоимущих, Песков ответил, что такие сертификаты «весьма широко применяются в разных странах мира», в том числе в США. По его словам, в России эта идея обсуждается на уровне экспертов.

Ранее сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщила, что с сентября по январь доля россиян, ощутивших негативное влияние пандемии на свои доходы, практически удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

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