Матвиенко раскрыла судьбу доллара в России

Доллар никуда не исчезнет и останется в обращении в России, но следует снижать зависимость отечественной экономики от него. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил агентству Bloomberg, что России нужно сократить роль доллара США в любых операциях, устранив «зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий». Вместе с тем он не уточнил, какие меры для этого следует принять.

Матвиенко сочла слова Рябкова «не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией». По ее словам, правительство и Центробанк по поручению президента РФ все последние годы проводят политику дедолларизации, которая является открытой и очевидной.

Председатель Совфеда также отметила, что российские золотовалютные резервы стали намного меньше зависеть от доллара. Матвиенко добавила, что есть и другие результаты: за последние 10 лет вложения России в государственные обязательства США сократились в 30 раз.

«То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно», – констатировала политик.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в январе 2020 года сообщил о курсе России на отказ от доллара. По его словам, решение придерживаться такой стратегии продиктовано агрессивной политикой США и санкционным давлением. Сегодня в приоритете – переход на расчеты в национальных валютах, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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