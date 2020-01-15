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Среда, 15 января 2020, 09:16 мск

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Лавров сообщил о курсе России на отказ от доллара

Фото: МИД РФ

Россия нацелена на продолжение дедолларизации экономики, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Times of India. Он пояснил, что решение придерживаться такой стратегии продиктовано агрессивной политикой США и санкционным давлением. По словам Сергея Лаврова, сегодня в приоритете – переход на расчеты в национальных валютах.

«Одно из приоритетных направлений – расширение расчетов в национальных валютах. Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», – заявил глава российского МИДа.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и Индия разрабатывают новое межправительственное соглашение, которое будет гарантировать взаимную защиту капиталовложений.

Как писал «Новый День», Россия начала активно избавляться от американских государственных облигаций с весны 2018 года. В начале прошлого года российские инвестиции в долговые бумаги США достигали более $90 млрд.

В сентябре стало известно, что Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень в июле до 8,5 млрд долларов. Из этой суммы 6,239 млрд приходилось на долгосрочные бумаги и 2,262 – на краткосрочные. В июле вложения России сократились на 2,35 млрд долларов от июньского показателя, который составлял 10,85 млрд в июне.

Между тем, в октябре Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,697 млрд. Из них на краткосрочные облигации приходилось $8,127 млрд, а на долгосрочные – $2,57 млрд. На эти цели Россия потратила за месяц $622 млн.

По итогам октября, лидером по объему вложений в госдолг США среди европейских стран стала Великобритания ($334 млрд), а абсолютным лидером – Япония. Страна Восходящего Солнца инвестировала в ценные бумаги казначейства США $1,168 трлн.

Отметим, что незначительное наращивание вложений в американские казначейские бумаги ранее происходило со стороны Москвы в сентябре и октябре 2018 года. В ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.20

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