Россия нарастила вложения в госдолг США до июньского уровня

Россия увеличила в октябре вложения в гособлигации США до $10,697 млрд, следует из данных Минфина Соединенных Штатов. Из них на краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные – $2,57 млрд. На эти цели Россия потратила за месяц $622 млн.

По итогам октября, лидером по объему вложений в госдолг США среди европейских стран стала Великобритания ($334 млрд), а абсолютным лидером – Япония. Страна Восходящего Солнца инвестировала в ценные бумаги казначейства США $1,168 трлн.

Как писал «Новый День», Россия начала активно избавляться от американских государственных облигаций с весны 2018 года. В начале прошлого года российские инвестиции в долговые бумаги США достигали более $90 млрд.

В сентябре стало известно, что Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень в июле до 8,5 млрд долларов. Из этой суммы 6,239 млрд приходилось на долгосрочные бумаги и 2,262 – на краткосрочные. В июле вложения России сократились на 2,35 млрд долларов от июньского показателя, который составлял 10,85 млрд в июне.

Отметим, что до этого незначительное наращивание вложений в американские казначейские бумаги ранее происходило со стороны Москвы в сентябре и октябре 2018 года. В ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.12.19

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