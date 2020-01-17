Про санкции снова забыли – Россия продолжает наращивать инвестиции в госдолг США

Вложения России в государственный долг США в ноябре 2019 года выросли на 794 млн долларов и достигли 11,491 млрд долларов, следует из данных американского минфина. При этом вложения РФ в долгосрочные казначейские бумаги США (US Treasuries) составили 2,979 млрд долларов (против 2,57 млрд долларов в октябре прошлого года), в краткосрочные – 8,512 млрд (против 8,12 млрд в октябре). Напомним, в октябре 2019 года Россия увеличила вложения в государственные облигации США на 622 млн долларов – до 10,697 млрд долларов. До этого Москва увеличивала инвестиции в американские бумаги в сентябре и августе.

Таким образом, Россия четвертый месяц подряд наращивала инвестиции в госдолг США. До августа прошлого года России приобретала гособлигации США только в феврале того года.

Как сообщал «Новый День», Россия начала активно избавляться от американских государственных облигаций с весны 2018 года. В начале 2018 года российские инвестиции в долговые бумаги США достигали более $90 млрд. Но в апреле вложения сократились почти вдвое – с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае – до 14,9 млрд. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США. Между тем в сентябре и октябре Москва незначительно увеличила вложения в американские казначейские бумаги. А в ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США. Эта тенденция прервалась в феврале 2019 года, однако в последующие пять месяцев – до августа 2019 года – Москва вновь сокращала инвестиции в госдолг США.

Напомним, максимальный объем российских вложений в американские государственные облигации пришелся на 2010 год, когда их объем достиг 170 млрд долларов.

Добавим, что по итогам ноября 2019 года лидером по объему вложений в госдолг США осталась Япония, инвестировавшая в ценные бумаги казначейства США 1,161 трлн долларов, однако ее вложения за месяц сократились на 7,2 млрд долларов. На второй позиции – Китай с 1,089 трлн долларов, уменьшивший объем US Treasuries на 12,4 млрд. Тройку лидеров замыкает Великобритания (328,6 млрд долларов), сократившая вложения на 5,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что ранее российские власти неоднократно заявляли о взятом курсе на дедолларизацию. Продолжение этой политики на этой неделе подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что решение придерживаться такой стратегии продиктовано агрессивной политикой США и санкционным давлением. По словам Лаврова, сегодня в приоритете – переход на расчеты в национальных валютах.

При этом высказывались экспертные мнения, что вложения в гособлигации США противоречат взятому курсу на дедолларизацию. Впрочем, другие аналитики парировали, указывая на то, что в мире отсутствуют абсолютно надежные инструменты вложения активов. По их мнению, возврат в казначейские облигации США во второй половине прошлого года, несмотря на риск введения новых санкций против России, оправдан с точки зрения конъюнктуры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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