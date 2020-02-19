Россия сократила вложения в госдолг США после четырех месяцев роста

Объем вложений России в государственные облигации США (US Treasuries) в декабре прошлого года сократился на 1,5 млрд долларов – до 9,974 млрд долларов, следует из данных американского Минфина. В долгосрочные долговые бумаги были инвестированы 4,27 млрд долларов, в краткосрочные – еще 5,7 млрд. Надо отметить, что с августа 2019 года Россия наращивала вложения в госдолг США. Таким образом, Москва сократила инвестиции в US Treasuries впервые за пять месяцев.

Россия начала активно избавляться от американских государственных облигаций с весны 2018 года. В начале 2018 года российские инвестиции в долговые бумаги США достигали более $90 млрд. Но в апреле вложения уменьшились почти вдвое – с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае – до 14,9 млрд. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США. Однако в сентябре и октябре Москва незначительно увеличила вложения в американские казначейские бумаги. В ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США. Эта тенденция прервалась в феврале 2019 года, однако в последующие пять месяцев – до августа 2019 года – Москва вновь сокращала инвестиции в госдолг США.

Максимальный объем российских вложений в американские государственные облигации пришелся на 2010 год – тогда их объем достиг 170 млрд долларов.

По итогам декабря 2019 года список крупнейших держателей госдолга США вновь возглавила Япония, вложившая в американские казначейские бумаги 1,155 трлн долларов. Однако инвестиции Токио за месяц уменьшились на 5,9 млрда долларов. На втором месте – Китай с 1,07 трлн долларов, сокративший объем US Treasuries на 19,3 млрд. На третьей позиции остается Великобритания (332,6 млрд долларов),увеличившая вложения на 4 млрд долларов.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 18.02.20

«Бизнес сам попросил»: Госдума обеспечила системе «Мир» светлое будущее. / Кризис: в Госдуме сравнили рост ВВП России с математической погрешностью. / На Ямале чиновников оштрафовали на сотни тысяч рублей за слив канализации прямо в тундру. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»