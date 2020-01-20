Страны-должники за поставленные вооружения начали расплачиваться с Россией

Россия начала получать деньги от стран-должников за поставленные ранее вооружения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в области военно-технического сотрудничества (ВТС). Отмечается, что задолженности возникли из-за необходимости совершения платежей исключительно в долларах США.

По словам представителя ВТС, на сегодняшний день удалось наладить систему проводки платежей в национальных валютах, чтобы отойти от долларовых платежей. По неофициальным данным, только за 2018 год России задолжали порядка $3 млрд за поставленную военную технику. Проблемы возникли из-за переводов платежей в американской валюте.

Напомним, что российские власти неоднократно заявляли о взятом курсе на дедолларизацию. Продолжение этой политики на прошлой неделе подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что решение придерживаться такой стратегии продиктовано агрессивной политикой США и санкционным давлением. По словам Лаврова, сегодня в приоритете – переход на расчеты в национальных валютах.

Экономика. Другие новости 20.01.20

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