Россия вновь сократила вложения в госдолг США

Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень в июле до 8,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Из этой суммы 6,239 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 – на краткосрочные.

Вложения России сократились на 2,35 млрд долларов от июньского показателя, который составлял 10,85 млрд в июне. РФ уже относительно давно покинула топ держателей американских гособлигаций. Сейчас Россия не входит и в тридцатку крупнейших держателей долга США.

Как писал «Новый День» Россия начала значительно сокращать вложения в госдолг США с апреля 2018 года, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в американские казначейские бумаги. В ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц подряд остается Япония с объемом вложений в 1,131 трлн долларов, что на 7,9 млрд больше, чем в июне. За ней следует Китай (1,11 трлн, снижение на 2,2 млрд долларов), а на третьем месте находится Великобритания (334,7 млрд долларов, снижение на 6,4 млрд долларов).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.19

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