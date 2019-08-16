Россия рекордно сократила вложения в госдолг США

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем российских вложений в американские госбумаги составлял $12,024 млрд. При этом объем вложений по долгосрочным облигациям вырос до $5,296 млрд (в мае было $5,250 млрд), а доля в краткосрочных бумагах снизилась до $5,552 млрд (соответственно с $6,774 млрд).

Россия начала активно избавляться от американский облигаций с весны 2018 года. В январе ее вложения составляли 96,898 млрд долларов, но в апреле она сократила их вдвое, до 48,724 млрд, а в мае и вовсе до 14,905 млрд. Затем объем вложений в госдолг США периодически рос, как, например, в феврале этого года и падал, однако отметку в 15 млрд больше не преодолевал.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла сокращение объемов вложений в облигации казначейства США диверсификацией и вопросом надежности хранения резервов. Максимальный объем вложений России в госдолг США наблюдался в октябре 2010 года – $176,3 млрд. В декабре 2014-го они упали ниже $100 млрд.

С тех пор Россия больше не входит в топ-30 держателей облигаций США. В тройку лидеров по данным на июнь 2019 года входят: Япония, Китай, Великобритания.

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США, сообщает Marketwatch. В частности, индекс Доу – Джонса снизился на 3,05%, до 25479,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 3,03%, до 7773,94 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,93%, до 2840,60 пункта.

Как писал «Новый День», экономисты зафиксировали аномальную ситуацию на долговом рынке США: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность десятилетних бумаг. Такое наблюдалось пять раз с 1978 года и каждый раз становилось сигналом к будущей глобальной рецессии. Это объясняется тем, что инвесторы начинают переводить свои вложения из краткосрочных активов в долгосрочные, воспринимая первые как рисковые из-за возможности дефолта эмитента.

За второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех домохозяйств США перед банками выросла на $192 млрд (+1,4%) и достигла нового исторического максимума – $13,86 трлн. Такие данные содержатся в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка. Там также сказано, что долги американцев перед банками растут уже двадцать кварталов подряд.

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года (с 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. По итогам прошлого года дефицит бюджета США стал крупнейшим с 2012 года и составил около $779 млрд. За десять месяцев текущего финансового года дефицит уже превысил сумму в $866,8 млрд. Таким образом, он стал на 27% выше показателя за аналогичный период и на 11% выше размера дефицита за весь 2018 финансовый год.

Также уточняется, что доходы федерального бюджета США с октября прошлого года по июль нынешнего увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако расходы выросли на 8%. Не стоит забывать и о том, что по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп. По данным на февраль 2019 года, американский госдолг достиг уже $22,01 трлн.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Москва, Иван Гридин

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