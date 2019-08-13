Дефицит бюджета США установил очередной рекорд

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года (с 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. Такие данные содержатся в отчете американского минфина.

По итогам прошлого года дефицит бюджета США стал крупнейшим с 2012 года и составил около $779 млрд. За десять месяцев текущего финансового года дефицит уже превысил сумму в $866,8 млрд. Таким образом, он стал на 27% выше показателя за аналогичный период и на 11% выше размера дефицита за весь 2018 финансовый год.

Также уточняется, что доходы федерального бюджета США с октября прошлого года по июль нынешнего увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако расходы выросли на 8%.

Ранее специалисты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC) заявили, что так называемый «день X», когда федеральное правительство США больше не сможет полностью и своевременно платить по счетам, может настать уже в первой половине сентября.

Эксперты пришли к столь неутешительным выводам на основе анализа последних данных. По словам директора по экономической политике центра Шайа Акабаса, риск дефолта может вырасти в случае снижения федеральных доходов из-за налоговых поступлений ниже прогнозируемых. В этом случае дефолт вероятен в первые две недели сентября.

В целом, считают аналитики, рост федеральных доходов Штатов за 2019 год был «вялым» и составил менее 3% на фоне ожидаемых 6%. Более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, были связаны с сокращением налогов в 2017 году, следует из сообщения Центра.

Как писал «Новый День», по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп. По данным на февраль 2019 года, американский госдолг достиг уже $22,01 трлн.

По словам председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассета, Трамп «абсолютно обеспокоен» ростом госдолга, поэтому он потребовал сокращения бюджета на 5% каждого агентства кабинета США в следующем бюджетном цикле. Весной 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, в интервью газете The Washington Post обещал освободить США от долгов в течение следующих восьми лет.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Отметим, что Россия планомерно снижает вложения в госдолг США. Например, в январе 2019 года направила на эти цели $13,18 млрд, что на $36 млн меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Россия снижала уровень вложений в американский госдолг на протяжении всего 2018 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.08.19

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