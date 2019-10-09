ФРС США объявила о скупке активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание собственного баланса, остановленное в 2014 году. Эти меры необходимы для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе встречи Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере. В частности, Пауэлл сообщил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках краткосрочных казначейских векселей» для разрешения ситуации.

«Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло», – пояснил глава ФРС, не уточнив деталей новых мер. «Мои коллеги и я вскоре объявим меры по наращиванию резервов», – сказал он.

Пауэлл дал понять, что новые меры ФРС носят больше технический характер и направлены на бесперебойное функционирование денежных рынков, а не на стимулирование экономики, которая находится в хорошей форме, передает РБК «В настоящее время рынок труда и картина инфляции благоприятны», – заявил он. Однако тут же указал, что ФРС следит за «геополитическими рисками», торговыми трениями и Brexit в Великобритании. В США тем временем появляются признаки будущего замедления экономики: торможение роста занятости, снижение производственной активности.

Как писал «Новый День», Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень в июле до 8,5 млрд долларов. Из этой суммы 6,239 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 – на краткосрочные. Вложения России сократились на 2,35 млрд долларов от июньского показателя, который составлял 10,85 млрд в июне. РФ уже относительно давно покинула топ держателей американских гособлигаций. Сейчас Россия не входит и в тридцатку крупнейших держателей долга США.

Россия начала значительно сокращать вложения в госдолг США с апреля 2018 года, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в американские казначейские бумаги. В ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США. Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц подряд остается Япония с объемом вложений в 1,131 трлн долларов, что на 7,9 млрд больше, чем в июне. За ней следует Китай (1,11 трлн, снижение на 2,2 млрд долларов), а на третьем месте находится Великобритания (334,7 млрд долларов, снижение на 6,4 млрд долларов).

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.10.19

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