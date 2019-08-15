Фондовый рынок США лихорадит. Эксперты заговорили о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США, сообщает Marketwatch. В частности, индекс Доу – Джонса снизился на 3,05%, до 25479,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 3,03%, до 7773,94 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,93%, до 2840,60 пункта.

Эксперты отмечают, что «перевёрнутая» кривая доходности часто является сигналом рецессии и свидетельствует об ожидании инвесторами значительного замедления или сокращения экономического роста в ближайшем будущем.

Ранее экономисты зафиксировали аномальную ситуацию на долговом рынке США: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность десятилетних бумаг. Такое наблюдалось пять раз с 1978 года и каждый раз становилось сигналом к будущей глобальной рецессии. Это объясняется тем, что инвесторы начинают переводить свои вложения из краткосрочных активов в долгосрочные, воспринимая первые как рисковые из-за возможности дефолта эмитента.

Как писал «Новый День», за второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех домохозяйств США перед банками выросла на $192 млрд (+1,4%) и достигла нового исторического максимума – $13,86 трлн. Такие данные содержатся в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка. Там также сказано, что долги американцев перед банками растут уже двадцать кварталов подряд.

Ипотечные кредиты составляют большую часть долга (68%) на общую сумму $9,41 трлн. За квартал совокупная задолженность американцев по ипотеке выросла на $162 млрд, превысив исторический максимум, зафиксированный в 2008 году ($9,29 трлн), когда ипотечный кризис в США перерос в глобальный финансовый.

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года (с 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. По итогам прошлого года дефицит бюджета США стал крупнейшим с 2012 года и составил около $779 млрд. За десять месяцев текущего финансового года дефицит уже превысил сумму в $866,8 млрд. Таким образом, он стал на 27% выше показателя за аналогичный период и на 11% выше размера дефицита за весь 2018 финансовый год.

Также уточняется, что доходы федерального бюджета США с октября прошлого года по июль нынешнего увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако расходы выросли на 8%. Не стоит забывать и о том, что по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп. По данным на февраль 2019 года, американский госдолг достиг уже $22,01 трлн.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Вашингтон, Иван Гридин

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