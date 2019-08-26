В Госдуме рассказали, как новые антироссийские санкции ударят по США

Введение второго пакета санкций против РФ чревато многомиллиардными потерями для американских банков и компаний, а для США – дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

Ранее Госдепартамент ввел второй пакет антироссийских санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.

«У второго пакета санкций есть и другая сторона – кредитные, откровенно политизированные, ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США – дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке. Режимное вмешательство в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур выглядит, как минимум, непродуманно», – цитириует РИА «Новости» Зубарева.

По словам парламентария, в результате под удар попадут субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности, при этом сам повод для продолжения усиления санкций «остаётся в тени». «Дело Скрипалей уже стало «черной меткой» в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа», – подчеркнул депутат, добавив, что в сегодняшних условиях России необходимо соблюдать «принцип отзеркаливания» – важны симметричные меры.

«Уверен, что МИД в координации с правительством и министерствами их уже готовит. Кроме того, открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен. Фактически, мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают «свою правду» без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны», – подчеркнул депутат.

Как писал «Новый День», в начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.19

Космонавт Скворцов в ручном режиме перестыковал «Союз МС-13» к МКС. / Норвегия поставила вопрос о целесообразности использования российского Севморпути. / Берлин выступил против возвращения России в G8. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»