США сократят помощь другим странам ради экономии

Белый дом намерен более чем на 4 млрд долларов сократить расходы США на международную помощь, пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации. Проект постановления был подготовлен в бюджетном управлении Белого дома.

Из документа следует, что расходы Американского агентства по международному развитию (USAID) будут урезаны на 2,3 млрд долларов, а программы международной помощи, осуществляемые в рамках госдепа, не досчитаются 2 млрд долларов.

Поправки к бюджету могут быть направлены в конгресс уже в начале следующей недели. В распоряжении законодателей будет 45 дней, чтобы одобрить или отвергнуть предложенный президентом пакет. Впрочем, на время рассмотрения спорные фонды останутся замороженными, а после 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, они будут аннулированы автоматически.

Портал Roll Call со ссылкой на источник сообщает, что президент США Дональд Трамп решил положить конец расходам, цели которых он считает второстепенными для США: «программы строительства солнечных батарей в странах Карибского бассейна или футбольных полей в Гватемале».

Как писал «Новый День», дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года (с 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. По итогам прошлого года дефицит бюджета США стал крупнейшим с 2012 года и составил около $779 млрд. За десять месяцев текущего финансового года дефицит уже превысил сумму в $866,8 млрд. Таким образом, он стал на 27% выше показателя за аналогичный период и на 11% выше размера дефицита за весь 2018 финансовый год.

Также уточняется, что доходы федерального бюджета США с октября прошлого года по июль нынешнего увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако расходы выросли на 8%. Не стоит забывать и о том, что по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп. По данным на февраль 2019 года, американский госдолг достиг уже $22,01 трлн.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.08.19

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