Россия избавилась от чистого государственного долга в ущерб экономике

Чистый госдолг России впервые с 2014 года стал отрицательным. Внутренняя и внешняя задолженность федерального правительства была «перекрыта» рекордными резервами. Обратная сторона такой политики – торможение темпов роста российской экономики.

Госдолг в широком понимании включает в себя внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований. С середины 2019 года он стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства», пишет РБК со ссылкой на данные Министерства финансов и Центробанка РФ.

Проще говоря, если России нужно было бы немедленно погасить все свои долги, она могла бы это сделать за счет одних только депозитов государственных органов в ЦБ и коммерческих банках. Объем госрезервов на 1 августа равен 17,6 трлн рублей. Величина госдолга на ту же дату составила 16,2 трлн рублей. Активы превысили долг еще 1 июня 2019 года, показывают данные Минфина и ЦБ.

По словам аналитиков, отсутствие чистого долга – это уникальная ситуация среди рынков развивающихся стран. Накапливать резервы и соблюдать жесткую долговую дисциплину российские власти были вынуждены из-за санкций Запада и низких цен на нефть. Но обратная сторона столь жесткого подхода – дефицит фискальных стимулов для развития экономики.

Антироссийские санкции и закрытие внешних рынков вынудило правительство увеличивать накопления, чтобы гарантированно покрывать свои расходы. Кроме того, такая политика является следствием травмы 1998 года, когда краткосрочные заимствования вдруг оказались недоступны, а обслужить их было невозможно.

В то же время российская экономика демонстрирует низкие темпы роста: в первые шесть месяцев текущего года ВВП России вырос лишь на 0,7%. Бюджет наращивает сбережения, по сути, изымая средства у частного сектора. «Фактическим лейтмотивом отечественной госполитики в 2019 году остается тезис «стабильность превыше роста», – указывают экономисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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