Силуанов рассказал о решении проблем с лимитами для семейной ипотеки

Министр финансов РФ Антон Силуанов прояснил ситуацию с лимитами для семейной ипотеки и заверил, что в 2025 году это не повторится. По его словам, проблемы возникли по нескольким причинам, одна из которых – повышение Центробанком ключевой ставки, что «потребовало денег».

«Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов», – пояснил Силуанов в эфире канала «Россия1».

«Деньги будут изысканы. И они уже изысканы», – заверил министр, добавив, что все желающие получить семейную ипотеку не будут иметь проблем.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство за лимиты на льготную ипотеку, о чем не предупредили россиян.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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