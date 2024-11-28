Российский госбюджет оказался в профиците

По итогам девяти месяцев текущего года федеральный бюджет выполнен с профицитом. Об этом сообщил сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей, что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора», – уточнил он.

По словам Мишустина, за три квартала были увеличены вложения на поддержку инновационных предприятий, запуск современных производств, выпуск товаров и услуг, организацию рабочих мест.

«Также обеспечили ресурсами национальные проекты. Все они ориентированы прежде всего на повышение качества жизни граждан в крупных городах и небольших населённых пунктах, формирование условий для реализации возможностей каждого человека», – заверил премьер-министр.

Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, за девять месяцев текущего года бюджет исполнен с профицитом 0,4% от валового внутреннего продукта, исчисленного в годовом выражении. По его словам, на исполнение бюджета повлияла ситуация в экономике: темпы роста сложились на уровне 4,2%, что выше наших первоначальных прогнозов.

«Идёт рост реальных располагаемых доходов населения, этот показатель составил за девять месяцев 8,6%», – пояснил Силуанов на заседании кабмина, но не уточнил, что в России примерно такой же уровень у инфляции.

Москва, Анастасия Смирнова

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