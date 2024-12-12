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Четверг, 12 декабря 2024, 14:04 мск

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Критика Путина помогла: Минфин РФ увеличил лимиты по семейной ипотеке

Минфин России утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «ДОМ.РФ» в рамках реализации льготной ипотечной программы «Семейная ипотека».

Как говорится в сообщении ведомства, решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей включительно, чтобы не допустить приостановление действия программы в связи с исчерпанием банками лимита.

Также, как пояснил Минфин, речь идет и о внедрении более гибкого механизма, предполагающего использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку.

Министерство полагает, новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки.

Минфин также уточнил, что в 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей.

Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе: в 2025 г. – 637,0 млрд рублей, в 2026-м – 454,1 млрд рублей, в 2027 году – 358,3 млрд рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам высказал критику в адрес представителей правительства по поводу лимитов по льготным ипотечным программам, о которых заранее не предупредили россиян.

Москва, Светлана Антонова

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