В России готовятся официально ввести лимиты на льготную ипотеку

В правительстве РФ обсуждается введение лимитов по льготным ипотечным программам на весь срок их действия до 2030 года. Как сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс. По его словам, само понятие лимита предполагается вывести из обихода, «чтобы этот термин ушел в техническую плоскость».

«Предлагаем следующий механизм: раз у нас программа работает до 2030 года, в идеале и лимит должен быть установлен до 2030 года», – сказал Ниденс (цитата по «Прайм»), обратив внимание, что на дальневосточную ипотеку уже установлен лимит до 2030 года.

По его мнению, то же самое должно быть сделано и по семейной, и по IT-ипотеке.

«Управление объемом выдач – это все-таки вопрос условий. Если, например, мы видим, что не все потребности целевой аудитории закрыты, можно расширять условия программы. Если, наоборот, объем выдач больше, чем предполагалось, корректировать в сторону снижения. Такой механизм планируем запустить. Первая итерация, надеюсь, что будет уже в этом году сделана», – пояснил Ниденс.

Напомним, в текущем году банки неоднократно сообщали о приостановке выдачи льготных ипотечных кредитов в связи с исчерпание лимитов.

Москва, Светлана Антонова

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