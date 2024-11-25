Опять лимит: Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки

Сбербанк сообщил о новой приостановке выдачи семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по государственной программе.

В кредитном учреждении уточнили, что продолжают принимать заявки на семейную ипотеку в офисах и на сайте, но сроки согласования сдвинуты. «Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита правительством РФ или освобождения свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.

Ранее Сбербанк несколько раз приостанавливал выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по госпрограмме, возобновлял ее после выделения дополнительных средств.

Напомним, в конце октября министерство финансов РФ заявило, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года. Как говорилось в сообщении ведомства, правительством РФ согласованы изменения в решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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