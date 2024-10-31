российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 октября 2024, 18:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года, заверил Минфин России

Министерство финансов РФ заявило, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года. Как говорится в сообщении ведомства, правительством РФ согласованы изменения в решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека».

«Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей включительно», – уточнили в Минфине.

Ведомство сообщило, что совместно с ДОМ.РФ работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других.

В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей.

Вместе с тем, как отметил Минфин России, в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе: в 2025 г. – 637,0 млрд рублей, в 2026-м – 454,1 млрд рублей, в 2027-м – 358,3 млрд рублей.

Напомним, ранее банки начала регулярно извещать клиентов об исчерпании лимитов на льготные программы, в том числе «Семейную ипотеку». Накануне об этом сообщили Сбербанк и ВТБ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в сентябре / Минтруд России подготовил законопроект о продлении программы маткапитала / Дисбалансы сохраняются: Путин обратил внимание на сложности в российской экономике / Минюст РФ подготовил новые правила и санкции для алиментщиков / Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам резко увеличат / Наметился «разворот»? Спикер Госдумы жестко высказался о «зеленой экономике» и её лоббистах / Госказна увеличится: Госдума приняла проект федерального бюджета в первом чтении / Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ, правительство РФ,