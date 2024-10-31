Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года, заверил Минфин России

Министерство финансов РФ заявило, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года. Как говорится в сообщении ведомства, правительством РФ согласованы изменения в решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека».

«Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей включительно», – уточнили в Минфине.

Ведомство сообщило, что совместно с ДОМ.РФ работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других.

В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей.

Вместе с тем, как отметил Минфин России, в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе: в 2025 г. – 637,0 млрд рублей, в 2026-м – 454,1 млрд рублей, в 2027-м – 358,3 млрд рублей.

Напомним, ранее банки начала регулярно извещать клиентов об исчерпании лимитов на льготные программы, в том числе «Семейную ипотеку». Накануне об этом сообщили Сбербанк и ВТБ.

Москва, Светлана Антонова

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