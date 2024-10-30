ВТБ вслед за Сбербанком приостановил запись на семейную ипотеку

Банк ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой льготной программе. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое приводит «Прайм».

В банке уточнили, что все клиенты ВТБ с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений.

Ранее о подобной приостановке по этой же причине сообщил Сбербанк.

Стоит отметить, что на прошлой неделе правительство России приняло решение о дофинансировании льготных ипотечных программ. На субсидирование процентных ставок по «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке», а также «Льготной ипотеке» из резервного фонда планировалось дополнительно направлено 446,9 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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