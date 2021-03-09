Кабмин России изменил расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Правительство РФ расширило перечень периодов, включаемых в трудовой стаж отдельных категорий работников – учителей, врачей, пожарных, летчиков, спасателей и др. Отныне в стаже, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В правительстве отметили, что новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости.

Раньше в стаж засчитывалось лишь время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Ранее Минтруд РФ предложил изменить расчет стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости ряду категорий работников. Поводом послужили участившиеся в последнее время обращения работников в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Москва, Наталья Петрова

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