В России хотят ввести налог на доход блогеров

Российское правительство рассматривает возможность введения налогообложения дохода блогеров, зарабатывающих на рекламе с помощью иностранных соцсетей и видеоплатформ. Над изменением законодательства работает Минцифры. Об этом пишут «Ведомости».

Инициатива прописана в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии. Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе. Для этого необходимо обязать делиться финансовой информацией иностранные платформы. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Минцифры предполагает таким образом возместить доходы от IT-индустрии, выпадающие в результате налогового маневра, в объеме более 40 млрд рублей в год. Маневр предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль – с 20 до 3%.

Заработок только российских видеоблогеров за 2020 год оценивается в 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети. Блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счет: это может быть долларовая карточка или рублевый счет в банке.

«Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т. е. она менее 500 000 руб., то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла, – объясняет директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. – Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет – это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка».

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что инициатива Минцифры вызывает много вопросов. Сложность состоит в том, что зачастую довольно сложно определить владельца аккаунта, который показал рекламу. «Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования», – указывает Зыков.

Стоит отметить, что проблема налогообложения в блогосфере актуальна не только для России. По мнению юристов, изменения в системе налогообложения нужны, но главное, чтобы все работало в автоматическом режиме и не приводило к тому, чтобы любой доход из-за границы стал вызывать подозрения и автоматически приводить к блокировке счета.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.03.21

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