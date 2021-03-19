В России хотят обложить налогом донаты для стримеров

Федеральная налоговая служба разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят отличить пожертвования от донатов за просмотр стримов. Таким образом, с них можно будет взимать налог. Об этом говорилось на заседании рабочей группы Совета Федерации по запрету трэш-стримов, в котором приняли участие представители ФНС и Росфинмониторинга.

«ФНС готовит сейчас предложения по внесению изменений в законодательство, которые позволят отделить такие платежи за просмотр трэш-стримов от пожертвований, которые налогом не облагаются», – сообщил сенатор Алексей Пушков. Пока законодательство не позволяет взимать с таких платежей налоги, хотя они являются прямым доходом стримеров.

Кроме того, Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации всех стримеров как индивидуальных предпринимателей. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», – цитирует Пушкова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российское правительство рассматривает возможность введения налогообложения дохода блогеров, зарабатывающих на рекламе с помощью иностранных соцсетей и видеоплатформ, таких как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и других. Над изменением законодательства работает Минцифры. Инициатива прописана в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии.

Москва, Зоя Осколкова

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