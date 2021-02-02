В Смоленске возбудили уголовное дело после смерти во время трэш-стрима

В Смоленске следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 60-летний мужчина умер во время так называемого трэш-стрима.

В конце января СКР начал проверку сообщений СМИ о том, что мужчина умер во время прямого эфира, транслируемого в социальной сети. Организатор стрима издевался над лицами склонными к злоупотреблению спиртными напитками. «В результате один из участников, проживающий городе Смоленске, скончался, предположительно, от передозировки алкоголя», – сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливается организатор трэш-стрима, а также все обстоятельства совершенного преступления.

По данным местных СМИ, эфиры, в которых унижали и издевались над зависимыми от алкоголя людьми, транслировались в YouTube. Пользователи отправляли деньги, на которые организаторы канала покупали дешевое спиртное для участников стримов. Один из них по прозвищу Дед умер во сне, предварительно выпив 1,5 литра водки.

Ранее большой резонанс вызвало ЧП со смертью девушки в прямом эфире – по данному факту возбуждено уголовное дело. В середине декабря сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации заявил, что трэш-стримы в России должны быть законодательно запрещены.

Смоленск, Зоя Осколкова

Смоленск. Другие новости 02.02.21

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