СКР возбудил уголовное дело после смерти во время трэш-стрима

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина напился до беспамятства во время трэш-стрима, а затем его избили.

Трагедия произошла в селе Погорелое Городище Тверской области. Блогер RTeshka приводил домой опустившихся людей и заставлял их употреблять алкоголь, обещая хорошо заплатить. Все происходящее он транслировал в Сеть.

Установлено, что перед смертью мужчина очень много выпил, а затем его избили табуреткой. Как отметили в пресс-службе СК РФ, смерть участника стрима наступила через «незначительное время» после выпитого.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СКР.

Тверь, Зоя Осколкова

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