«Это страшные вещи»: Совет Федерации вступил в борьбу против трэш-стримов

Трэш-стримы в России должны быть законодательно запрещены. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков сегодня на заседании Совета Федерации. «Нам следует ввести такие поправки в законодательство, которые запретят трэш-стримы как таковые», – подчеркнул он.

Сенатор пояснил, что речь идет о трансляциях в Интернете – «передача в прямом эфире видеоматериалов, где избивают, унижают людей, закапывают их в могилы». В частности, большой резонанс вызвало ЧП со смертью девушки в прямом эфире – по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Конечно, можно открывать уголовное дело по факту убийства в прямом эфире, но мне кажется, это неправильная реакция, – заявил Пушков. – Нам следует ввести такие поправки в законодательство, которые запретят трэш-стримы как таковые». В этой ситуации российские законодатели могут рассчитывать на сотрудничество с зарубежными Интернет-платформами, которые сейчас также прилагают усилия к полному запрету таких трансляций, отметил сенатор.

«Пропаганда асоциального, унижающего человеческое достоинство поведения явно не должна иметь место в социальных сетях», – подчеркнул он.

«Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в Интернете, и работаем вдогонку. Надо думать, что с этим делать», – поддержала Пушкова спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом председатель верхней палаты парламента обратила внимание Пушкова, что он сам имеет право законодательной инициативы, и предложила комитету по конституционному законодательству под руководством Андрея Клишаса «посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с зарубежными платформами с тем, чтобы не допускать подобные явления». «Это просто страшные вещи, которые происходят», – сказала Матвиенко.

Подготовить предложения по пакету мер против трэш-стримов сенаторы должны к концу января.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.12.20

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