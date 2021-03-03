В Совете Федерации намерены доработать статью УК о трэш-стримах к лету

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Алексей Пушков вновь выступил за внесение в Уголовный кодекс статьи о так называемых трэш-стримах, когда во время прямых эфиров в Интернете совершаются преступления. По его мнению, законодатели должны «создать условия для того, чтобы трэш-стримы не были источником преступлений», и «такой реакции от нас ждет общество».

Пушков отметил, что поправки в законодательство необходимы, поскольку, вопреки распространенному мнению о том, что в УК РФ и КоАП уже есть все необходимые нормы, в реальности «это не вполне так». «Наша задача предупредить совершение преступлений, которые могут совершаться и совершаются в трэш-стримах», – подчеркнул он.

Вместе с тем Пушков отметил, что с момента прошлого обсуждения этой темы в верхней палате парламента произошла еще одна смерть в прямом эфире – в Смоленске, и пояснил, что задача законодателей не только обеспечить наказание после трагедий в трэш-стримах, но и «создать условия для того, чтобы трэш-стримы не были источником преступлений».

В связи с этим рабочая группа считает необходимым не только внесение дополнений в существующие статьи УК РФ и КоАП, но и введение в УК РФ самостоятельной статьи, которая устанавливала бы ответственность за трэш-стримы. «Данная статья будет включать в себя признаки состава преступления, которое может быть совершено или совершается во время трэш-стрима. Мы считали бы нужным выделить их в отдельный состав, поскольку невозможно подвести трэш-стримы под существующие статьи, например, под такую, как хулиганство, – заявил Пушков. – Трэш-стримы – это самостоятельное явление, они имеют намеренно-публичный характер и являются средством получения доходов. Более того, это преступление транслируется на многомиллионную аудиторию».

Сенатор также обратил внимание, что, «судя по вниманию со стороны СМИ и общественности, именно такой реакции от нас ждет общество», и выразил надежду, что работа по подготовке поправок в Уголовный кодекс и КоАП завершится к лету.

В свою очередь, глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал предложение о введении отдельной статьи в УК РФ обоснованным. «Мы посмотрим, чтобы составы не пересекались с другими статьями УК РФ, и если сможем так сформулировать эту диспозицию, тогда предложим вам вариант с отдельной статьей», – пообещал он.

«Проработайте с юристами, чтобы была согласованная позиция. Просьба не затягивать, это небольшой закон», – отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Всецело поддержала» введение новой статьи в УК РФ сенатор от Тувы Людмила Нарусова, которая предложила также «найти название этому уродливому явлению» в русском языке.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.21

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